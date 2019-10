Esordio col botto peral box-office italiano: il vincitore del Leone d’Oro ha debuttato in testa alla classifica giovedì, con ben un milione di euro in incassi. Si tratta di un grandissimo risultato, basti pensare al confronto con Venom che esattamente un anno fa apriva con 627mila euro (e certo non era VM14). Seguiremo l’andamento della pellicola nei prossimi giorni, ma si preannuncia un weekend molto interessante.

Seconda posizione per C’era una volta a… Hollywood, con 129mila euro e un totale di 9.7 milioni di euro, mentre al terzo posto Rambo – Last Blood incassa 53mila euro e sale così a un milione di euro. Quarta posizione per Ad Astra, con 48mila euro e un totale di 1.1 milioni di euro.

Debutta al quinto posto la prinma delle numerose altre uscite: Il Piccolo Yeti raccoglie 43mila euro, anche se possiamo immaginare in una risalita durante il weekend. Sesta posizione per Tuttapposto, con 41mila euro, mentre al settimo posto Io, Leonardo apre con 32mila euro. Ottava posizione per Yesterday, che incassa 20mila euro e sale a 637mila euro complessivi, mentre apre al nono posto Appena un Minuto, con poco meno di 14mila euro e una media di soli 60 euro per sala.

Continuate a seguirci: vi terremo aggiornati sugli incassi di Joker e degli altri nuovi film per tutto il weekend!