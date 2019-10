Qualche mese fa Suzanne Collins e Scholastic hanno annunciato che nel 2020 l’universo di Hunger Games si arricchirà di un nuovo romanzo, con l’uscita del primo prequel della saga. Ora è stato annunciato il titolo ufficiale del libro:uscirà il 19 maggio 2020 negli Stati Uniti e in altri paesi anglofoni con una prima stampa di 2.5 milioni di copie. È stata svelata anche la copertina, che ovviamente riprende lo stile dei romanzi precedenti con la Ghiandaia Imitatrice e un serpente dorati.

“Questa copertina cattura perfettamente il conflitto – interiore ed esteriore – al centro di The Ballad of Songbirds and Snakes,” ha commentato David Levithan, direttore della Scholastic. “La Ghiandaia Imitatrice è tornata, ma con un nuovo angolo… molto in linea con la storia che racconta Suzanne Collins.”

“Con questo romanzo, volevo esplorare lo stato della natura, chi siamo e cosa percepiamo sia necessario per sopravvivere,” aveva dichiarato la Collins all’annuncio del romanzo qualche mese fa. “Il periodo della ricostruzione 10 anni dopo la guerra, chiamato comunemente i Giorni Oscuri, quando Panem cerca di rimettersi in piedi, è terreno fertile per introdurre questo tipo di interrogativi nel percorso dei personaggi, permettendo di definire la loro visione di umanità”.

Ricordiamo che la Lionsgate ha già accennato alla possibilità che il franchise cinematografico di Hunger Games torni con spinoff ispirati a questo prequel.

