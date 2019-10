Continua a essere positivo il confronto con il box-office di un anno fa, grazie agli incassi di ottobre stanno partendo con il piede giusto nei cinema del nostro Paese. Venerdì la pellicola della Warner Bros. ha raccolto ben 1.2 milioni di euro, in crescita rispetto a giovedì per un totale di 2.3 milioni di euro in due giorni.

Subito sotto, e a debita distanza, C’era una volta a… Hollywood incassa 182mila euro, salendo così a 9.9 milioni di euro (oggi supererà i 10 milioni), mentre sale al terzo posto Il Piccolo Yeti, con 87mila euro e un totale di 132mila euro.

Al quarto posto Ad Astra incassa 77mila euro, salendo a quasi 1.2 milioni di euro, mentre al quinto posto Rambo – Last Blood incassa 64mila euro e sale a un milione di euro.

Seguono due nuove uscite: al sesto posto Tuttapposto incassa 61mila euro, salendo a 103mila euro in due giorni, mentre Io, Leonardo incassa 45mila euro e sale a 114mila euro in tre giorni. Nona posizione per Appena un Minuto, con 23mila euro e un totale di 37mila euro in due giorni.

