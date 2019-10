Grazie a Impawards possiamo ammirare tre nuovi poster di, il nuovo film di Tom Harper che riuniscedopo

Dal regista di Peaky Blinders e War & Peace, il film è il racconto della storia vera di Amelia Wren e dello scienziato James Glaisher, che nel 1862 partirono per un incredibile viaggio in mongolfiera alla scoperta dei cieli stabilendo un record mai superato.

A seguire potete ammirare anche il poster per il mercato inglese. Nel Regno Unito la pellicola arriverà anche in IMAX il 6 novembre. Nei cinema statunitensi arriverà il 6 dicembre e su Amazon Prime pochi giorni dopo, il 20 dicembre.

Potete ammirare i poster qua sotto:

Questa la sinossi del film:

Ambientato nel 1862 e ispirato a eventi realmente accaduti, The Aeronauts è la storia della giovane vedova benestante Amelia Wren (Jones) e dello scienziato caparbio James Glaisher (Redmayne), che organizzano un viaggio in mongolfiera per arrivare più in alto di chiunque altro nella storia.

Questa è una spedizione al limite estremo dell’esistenza, dove l’aria è sottile e le possibilità di sopravvivere sono minime. Mentre la pericolosa salita rivela la loro natura, questa coppia improbabile scopre cose reciproche che permetteranno ai due di trovare il loro posto nel mondo che si sono lasciati alle spalle.