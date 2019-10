Derek Kolstad, lo sceneggiatore di John Wick , ha trovato il suo prossimo impiego: si tratta del film diper la Sony.

Il romanzo è il primo capitolo della serie fantasy di V.E. Schwab, in originale intitolato Darker Shade of Magic; uscito nel 2015, ha avuto due seguiti A Gathering of Shadows (in italiano Legend) e A Conjuring of Light.

Neal Moritz attraverso la sua Original Film figurerà come produttore assieme a Gerard Butler e ad Alan Siegel, che hanno acquistato i diritti di sfruttamento del romanzo nel 2016.

Questa la sinossi di Magic in attesa di ulteriori dettagli sul film:

Kell è uno degli ultimi maghi della specie degli Antari ed è capace di viaggiare tra universi paralleli e diverse versioni della stessa città: Londra. Ci sono la Rossa, la Bianca, la Grigia e la Nera, nelle quali accadono cose diverse in epoche differenti. Kell è cresciuto ad Arnes, nella Londra Rossa, e ufficialmente è un ambasciatore al servizio dell’Impero Maresh, in viaggio alla corte di Giorgio III nella Londra Grigia, la più noiosa delle versioni di Londra, quella priva di magia. Ma Kell in verità è un fuorilegge: aiuta illegalmente le persone a vedere piccoli scorci di realtà ai quali, solo con le proprie forze, non avrebbero mai accesso. Si tratta di un hobby molto rischioso, però, e Kell comincia a rendersene conto. Dopo un’operazione di trasporto illegale andata storta, Kell fugge nella Londra Grigia e si imbatte in Delilah, una strana ragazza che prima lo deruba, poi lo salva da un nemico mortale, e infine lo convince a seguirla in una nuova avventura. Ma la magia è un gioco pericoloso e se vuoi continuare a giocare prima di tutto devi imparare a sopravvivere…

