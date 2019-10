Shining Extended Edition non sarà l’unica “chicca” in 4k in arrivo nei cinema dallanel corso dell’autunno, visto che anche, il capolavoro di Richard Donner prodotto dae sceneggiato da Chris Columbus sulla base di un soggetto dello stesso Spielberg andrà incontro a un destino analogo.

La pellicola tornerà difatti nelle sale cinematografiche dello stivale in 4k il 9 e il 10 dicembre.

Come noto I Goonies racconta di una banda di piccoli eroi lanciata in un’avventurosa ricerca ricca di imprevisti che superano la più fervida immaginazione. Seguendo una misteriosa mappa del tesoro fino a giungere in uno spettacolare regno sotterraneo pieno di passaggi tortuosi, trappole esplosive e vecchie navi pirata colme di dobloni d’oro, i ragazzi cercano di sfuggire a una famiglia di goffi e cattivi soggetti e a un mostro gentile con una faccia tale da far intenerire solo sua madre.

Non appena saranno resi noti ulteriori dettagli ve li comunicheremo.

Intanto vi ricordiamo che l’edizione estesa di Shining sarà disponibile per la prima volta in Blu-Ray™, 4K UHD, in digitale e nelle sale cinematografiche il 21 ed il 22 Ottobre.

Ma non solo.

Giovedì 31 ottobre, in occasione della notte di Halloween, Infinity, in collaborazione con Warner Bros. Entertainment Italia, presenterà la versione integrale del capolavoro horror di Stanley Kubrick Shining al Lucca Comics & Games, dove noi di BadTaste saremo naturalmente presenti. Se volete scoprire tutti i dettagli annunciati questa mattina e relativi alla proposta cinematografica dell’attesissimo evento toscano, non dovete fare altro che cliccare qui.