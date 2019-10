segnerà il ritorno in campo cinematografico di. L’attore americano non appariva sul grande schermo da quasi 10 anni, i suoi due ultimi lavori sono stati per Love Ranch (2010) e The Good Shepherd – L’Ombra del Potere (2006). Non è stato molto semplice coinvolgere Pesci in un nuovo progetto cinematografico.

Kathrine Narducci (I Soprano), attrice che in The Irishman veste i panni di Carrie Bufalino, ha recentemente ricordato di quando lo stesso Pesci gli ha raccontato della pressione messa in atto da Martin Scorsese e di Robert De Niro per convincerlo a prendere parte al film:

Sì, è stato divertente. Mi disse: “Ho attaccato il telefono a Marty cinque volte. Quindi poi mi ha chiamato Bob, ho attaccato ben tre volte. Poi mi hanno chiamato tutti, e ho attaccato il telefono a tutti nuovamente. E infine ho detto sì.

La sinossi ufficiale:

Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci sono i protagonisti di THE IRISHMAN di Martin Scorsese, un’epica saga sulla criminalità organizzata nell’America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran – imbroglione e sicario – che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20° secolo. Il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, e ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.

Nel cast Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci, ma anche Ray Romano, Jack Huston, Bobby Cannavale, Stephen Graham, Harvey Keitel e Kathrine Narducci.

FONTE: CinemaBlend