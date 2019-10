L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha pubblicato la lista completa dei paesi che hanno proposto un film per l’eventuale candidatura all’Oscar 2020 nella nuova categoria(che prende il posto di Miglior Film Straniero). Un film internazionale viene definito tale se è un lungometraggio (deve durare più di 40 minuti) prodotto fuori dagli Stati uniti con dialoghi prevalentemente non in inglese.

Si tratta di 93 candidati (tra i quali compaiono per la prima volta il Ghana, la Nigeria e l’Uzbekistan): il comitato preposto selezionerà 10 finalisti (non più nove) che verranno annunciati il 16 dicembre.

Tra le pellicole vanno evidenziamo ovviamente Il Traditore di Marco Bellocchio per l’Italia, Dolor Y Gloria di Pedro Almodovar per la Spagna, Il ragazzo che catturò il vento di Chiwetel Ejiofor per la Gran Bretagna, Parasite di Bong Joon-ho per la Corea del Sud, Les Misérables di Ladj Ly per la Francia e il film d’animazione La ragazza del Tempo di Makoto Shinkai per il Giappone.

Albania, The Delegation, Bujar Alimani, director;

Algeria, Papicha, Mounia Meddour, director;

Argentina, Heroic Losers, Sebastián Borensztein, director;

Armenia, Lengthy Night, Edgar Baghdasaryan, director;

Australia, Buoyancy, Rodd Rathjen, director;

Austria, Joy, Sudabeh Mortezai, director;

Bangladesh, Alpha, Nasiruddin Yousuff, director;

Belarus, Debut, Anastasiya Miroshnichenko, director;

Belgium, Our Mothers, César Díaz, director;

Bolivia, I Miss You, Rodrigo Bellott, director;

Bosnia and Herzegovina, The Son, Ines Tanovic, director;

Brazil, Invisible Life, Karim Aïnouz, director;

Bulgaria, Ága, Milko Lazarov, director;

Cambodia, In the Life of Music, Caylee So, Sok Visal, directors;

Canada, Antigone, Sophie Deraspe, director;

Chile, Spider, Andrés Wood, director;

China, Ne Zha, Yu Yang, director;

Colombia, Monos, Alejandro Landes, director;

Costa Rica, The Awakening of the Ants, Antonella Sudasassi Furniss, director;

Croatia, Mali, Antonio Nuic, director;

Cuba, A Translator, Rodrigo Barriuso, Sebastián Barriuso, directors;

Czech Republic, The Painted Bird, Václav Marhoul, director;

Denmark, Queen of Hearts, May el-Toukhy, director;

Dominican Republic, The Projectionist, José María Cabral, director;

Ecuador, The Longest Night, Gabriela Calvache, director;

Egypt, Poisonous Roses, Ahmed Fawzi Saleh, director;

Estonia, Truth and Justice, Tanel Toom, director;

Ethiopia, Running against the Wind, Jan Philipp Weyl, director;

Finland, Stupid Young Heart, Selma Vilhunen, director;

France, Les Misérables, Ladj Ly, director;

Georgia, Shindisi, Dimitri Tsintsadze, director;

Germany, System Crasher, Nora Fingscheidt, director;

Ghana, Azali, Kwabena Gyansah, director;

Greece, When Tomatoes Met Wagner, Marianna Economou, director;

Honduras, Blood, Passion, and Coffee, Carlos Membreño, director;

Hong Kong, The White Storm 2 Drug Lords, Herman Yau, director;

Hungary, Those Who Remained, Barnabás Tóth, director;

Iceland, A White, White Day, Hlynur Pálmason, director;

India, Gully Boy, Zoya Akhtar, director;

Indonesia, Memories of My Body, Garin Nugroho, director;

Iran, Finding Farideh, Azadeh Moussavi, Kourosh Ataee, directors;

Ireland, Gaza, Garry Keane, Andrew McConnell, directors;

Israel, Incitement, Yaron Zilberman, director;

Italy, The Traitor, Marco Bellocchio, director;

Japan, Weathering with You, Makoto Shinkai, director;

Kazakhstan, Kazakh Khanate. The Golden Throne, Rustem Abdrashov, director;

Kenya, Subira, Ravneet Singh (Sippy) Chadha, director;

Kosovo, Zana, Antoneta Kastrati, director;

Kyrgyzstan, Aurora, Bekzat Pirmatov, director;

Latvia, The Mover, Davis Simanis, director;

Lebanon, 1982, Oualid Mouaness, director;

Lithuania, Bridges of Time, Audrius Stonys, Kristine Briede, directors;

Luxembourg, Tel Aviv on Fire, Sameh Zoabi, director;

Malaysia, M for Malaysia, Dian Lee, Ineza Roussille, directors;

Mexico, The Chambermaid, Lila Avilés, director;

Mongolia, The Steed, Erdenebileg Ganbold, director;

Montenegro, Neverending Past, Andro Martinović, director;

Morocco, Adam, Maryam Touzani, director;

Nepal, Bulbul, Binod Paudel, director;

Netherlands, Instinct, Halina Reijn, director;

Nigeria, Lionheart, Genevieve Nnaji, director;

North Macedonia, Honeyland, Ljubo Stefanov, Tamara Kotevska, directors;

Norway, Out Stealing Horses, Hans Petter Moland, director;

Pakistan, Laal Kabootar, Kamal Khan, director;

Palestine, It Must Be Heaven, Elia Suleiman, director;

Panama, Everybody Changes, Arturo Montenegro, director;

Peru, Retablo, Alvaro Delgado Aparicio, director;

Philippines, Verdict, Raymund Ribay Gutierrez, director;

Poland, Corpus Christi, Jan Komasa, director;

Portugal, The Domain, Tiago Guedes, director;

Romania, The Whistlers, Corneliu Porumboiu, director;

Russia, Beanpole, Kantemir Balagov, director;

Saudi Arabia, The Perfect Candidate, Haifaa Al Mansour, director;

Senegal, Atlantics, Mati Diop, director;

Serbia, King Petar the First, Petar Ristovski, director;

Singapore, A Land Imagined, Yeo Siew Hua, director;

Slovakia, Let There Be Light, Marko Skop, director;

Slovenia, History of Love, Sonja Prosenc, director;

South Africa, Knuckle City, Jahmil X.T. Qubeka, director;

South Korea, Parasite, Bong Joon Ho, director;

Spain, Pain and Glory, Pedro Almodóvar, director;

Sweden, And Then We Danced, Levan Akin, director;

Switzerland, Wolkenbruch’s Wondrous Journey into the Arms of a Shiksa, Michael Steiner, director;

Taiwan, Dear Ex, Mag Hsu, Chih-Yen Hsu, directors;

Thailand, Krasue: Inhuman Kiss, Sitisiri Mongkolsiri, director;

Tunisia, Dear Son, Mohamed Ben Attia, director;

Turkey, Commitment Asli, Semih Kaplanoglu, director;

Ukraine, Homeward, Nariman Aliev, director;

United Kingdom, The Boy Who Harnessed the Wind, Chiwetel Ejiofor, director;

Uruguay, The Moneychanger, Federico Veiroj, director;

Uzbekistan, Hot Bread, Umid Khamdamov, director;

Venezuela, Being Impossible, Patricia Ortega, director;

Vietnam, Furie, Le Van Kiet, director.