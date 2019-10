Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter (The Handmaid’s Tale, Noi) sarebbe in trattative per entrare a far parte del cast di, adattamento cinematografico del documentario britannico a tema calcistico datato 2014 e diretto da Mike Brett e Steve Jamison.

L’opera seguiva una squadra di calcio (la American Samoa) e il suo allenatore olandese che tentava di trasformare il team da perdenti a vincenti.

Next Goal Wins verrà diretto da Taika Waititi e prodotto da Andy Serkis, Jonathan Cavendish, Garrett Basch, Mike Brett, Steve Jamison e dallo stesso Waititi. Del cast del progetto fa per ora parte Michael Fassbender.

Prossimamente vedremo Elisabeth Moss nel nuovo adattamento di The Invisible Man e in The French Dispatch, film di Wes Anderson.

Ricordiamo che l’ultimo film di Waititi, ovvero Jojo Rabbit (qui potete vedere il primo trailer), arriverà nelle sale americane a ottobre. Mentre Michael Fassbender sarà prossimamente il protagonista di Malko, action thriller spionistico prodotto dalla Lionsgate.

