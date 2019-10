Il regista diPierre Morel ha siglato un accordo per dirigere, un nuovo film d’azione finanziato dagli AGC Studios di Stuart Ford. L’annuncio è arrivato in vista della presentazione targata AGC all’ American Film Market di Santa Monica del 6 novembre.

The Blacksmith segue la storia di Wes Loomis, un esperto d’armi nella comunità intelligence. Quando il suo laboratorio clandestino viene distrutto e i suoi colleghi assassinati, dovrà fuggire avendo a disposizione solo le sue abilità tecnologiche per restare in vita. Il viaggio lo porterà nel cuore della professione oscura.

Le riprese partiranno nel 2020 su uno script di Ben Ripley (Source Code) tratto dalla graphic novel di Malik Evans e Richard Sparkman. Jon Shestack figurerà come produttore con Jason Netter (Wanted) e Jeremy Stein.

Morel di recente ha diretto Peppermint – L’angelo della vendetta con Jennifer Garner. La AGC di recente ha sviluppato il film di fantascienza Voyagers con Tye Sheridan, Lily-Rose Depp e Colin Farrell; Breaking News in Yuba County, la commedia di Tate Taylor con Allison Janney, Mila Kunis, Regina Hall, Awkwafina e Wanda Sykes; e il thriller The Secrets We Keep con Noomi Rapace e Joel Kinnaman.

Per il momento il film di The Blacksmith non ha ancora una data d’uscita.

Fonte