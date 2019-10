A cura di Sara Pergolini di Donwton Abbey Italian Fanpage.

Downton Abbey – Il Film, già record di incassi al box-office, uscirà nelle sale italiane il prossimo 24 Ottobre. Il lungometraggio porta per la prima volta sul grande schermo per le vicissitudini della celebre famiglia Crawley, le cui avventure erano terminate nel 2015, con la messa in onda dello speciale di Natale della sesta stagione.

Con questo approfondimento abbiamo deciso di accompagnarvi in giro per il Regno Unito attraverso le location della serie e del film: un viaggio tra castelli, manieri e una famosa stazione dei treni.

HIGHCLERE CASTLE

Il nostro viaggio non può che iniziare con la tenuta che ospita Downton Abbey. Situata nella campagna inglese, precisamente nell’Hampshire, Highclere Castle si raggiunge in circa un’ora di treno da Londra.

La residenza è di proprietà di Lord Carnarvon, antenato del V conte di Carnarvon, egittologo e collezionista che ha finanziato lo scavo che ha portato alla scoperta di Tutankhamon.

Visitare Highclere Castle è come immergersi a tuttotondo in Downton Abbey: è possibile gironzolare negli splendidi giardini in cui i Crawley passeggiano o allestiscono i loro party, ed entrare all’interno del castello per esplorare le numerose stanze, come la famosa biblioteca, la sala da pranzo o il salone, su cui sia affaccia l’elegante scalinata.

Highclere Castle apre le sue porte al pubblico principalmente in primavera e in estate. L’ingresso è a pagamento ed è possibile acquistare il biglietto direttamente online sul sito ufficiale. Si esauriscono rapidamente, quindi è necessario prenotare con largo anticipo. Durante l’anno non mancano, inoltre, aperture straordinarie per eventi speciali che si tengono all’interno della tenuta, come feste, concerti o tour speciali.

Il 26 Novembre 2019, i Carnarvon, grazie ad Airbnb, ospiteranno per la prima volta due fortunati visitatori che potranno dormire all’interno della tenuta. Un’opportunità davvero unica e incredibile, per vivere una giornata come un vero lord e una vera lady.

Un’ultima curiosità: Highclere Castle è stato utilizzato come scenario anche per altri film. Una famosa scena di Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, è stata girata nel salone e nella biblioteca! Lady Violet disapproverebbe sicuramente quello che è accaduto in quelle stanze, quindi potete benissimo immaginare di che sequenza del film stiamo parlando!

BAMPTON

Dall’Hampshire ci spostiamo nell’Oxfordshire e precisamente nei luoghi in cui sono state stato girate le scene del Downton Village. Bampton è un paese con poco più di 2500 abitanti e racchiude in sé la bellezza di un tipico villaggio inglese dal fascino senza tempo.

Una grande varietà di edifici che sono stati utilizzati nella serie di Downton come pub, negozi o l’ufficio postale, ma molti attimi della serie sono stati giranti dentro e intorno alla chiesa della città, St Mary’s Church.

Ribattezzata nella finzione St Michael and All Angels, la chiesa ha ospitato una serie di eventi chiave tra cui diversi matrimoni, funerali, un battesimo e persino una sposa abbandonata all’altare. Il luogo che ha sigillato l’amore tra Lady Mary e Matthew è aperto al pubblico e all’interno potete trovare delle bellissime foto dal dietro le quinte della serie e lasciare la vostra firma sul registro presente all’ingresso.

Si affaccia sempre nella stessa piazza la vecchia Grammar School, ora casa del Bampton Community Archive, l’ospedale in cui lavora il Dr. Clarkson. Attualmente adibito a piccolo museo, mette in mostra cimeli di scena tra cui la lapide della tomba di Matthew Crawley, che molti visitatori in realtà cercano nel cimitero antistante alla chiesa sopra citata. Inoltre all’interno viene data la possibilità ai fan di acquistare dei gadget come tazze, canovacci, libri o DVD. Portate i contanti sempre con voi: il pos non è presente, sono molto old fashion!

Infine menzioniamo anche Churchgate House, la vecchia casa parrocchiale di Bampton, utilizzata per le riprese esterne della casa di Isobel Crawley.

LACOCK

Famosa principalmente ai potteriani per Harry Potter e la pietra filosofale e Il principe mezzosangue, Lacock, è un piccolo paese del Whiltshire, sotto la tutela del National Trust.

Passeggiando per le strade di Lacock è come se il tempo di fosse fermato, tanto che l’esterno delle abitazioni, seppur ristrutturate, è rimasto intaccato dal tempo.

Già utilizzato nel febbraio del 2015 come set per le riprese della serie – la Church Street allora era stata trasformata in mercato per il bestiame degli anni ’20 – nel 2018 la piccola cittadina è stata utilizzata come anche come location del Downton movie per girare la scena più complessa del film, ovvero la parata delle guardie reali.

ALNWICK CASTLE

Un’altra location che esce dal magico mondo di Harry Potter per approdare negli anni ’20, è Alnwick Castle.

Apparso negli speciali di Natale al termine della quinta e della sesta stagione, in Downton Abbey diventa Brancaster Castle, ereditato dall’attuale marito di Lady Edith, Bertie Pelham, 7° Marchese di Hexham.

Situato nel Northumberland, nel nord-est dell’Inghilterra, è aperto da marzo ad ottobre; i biglietti sono in vendita sul sito ufficiale, con uno sconto del 10% se acquistati online.

GRANTHAM HOUSE

È la casa londinese della famiglia Crawley. Per l’esterno di Grantham House è stata utilizzata la Bridgewater House di Londra a Westminster, mentre gli interni sono girati a Basildon Park, nel Berkshire. Quest’ultima è sotto la cura del National Trust ed offre tour giornalieri che vi catapulteranno all’interno delle eleganti stanze della tenuta, tra cui l’Octagon Room, utilizzata come salotto della famiglia Crawley.

BYFLEET MANOR

Situata a Byfleet, nella lussureggiante campagna del Surrey, è meglio conosciuta nelle serie come la Dower House, la casa dell’inossidabile Violet, interpretata da Maggie Smith. Al momento non sono disponibili informazioni per visitare la tenuta: nel 2015 la proprietà è stata venduta per circa 6 milioni di sterline.

Prima era possibile prenotare un té pomeridiano nella Downton Room attraverso il sito ufficiale, ma attualmente sia la pagina facebook che il sito, seppur attivi, restano collegati alla vecchia proprietaria.

HORSTED KEYNES STATION

Stazione situata nel Sussex, lungo la Bluebell Railway, rappresenta la Downton Railway Station. Ha fatto da sfondo a molte scene della serie tv, tra le quali ricordiamo il saluto di Lady Mary a Matthew che parte per la guerra o a quella in cui i Crawley partono per il Northumberland all’inizio dello speciale di Natale della quinta stagione.

BEAMISH – THE LIVING MUSEUM OF THE NORTH

Il famoso museo all’aperto si trova nella contea di Durham. Il suo scopo è quello di mostrare ai visitatori come era la vita urbana e rurale nel nord dell’Inghilterra nel periodo edoardiano, prima della guerra. Il museo, che si estende per 3000 acri, è stato utilizzato come location in Downton Abbey in quanto presenta edifici originali del periodo ed altri ricostruiti appositamente come replica.

Già utilizzato nello speciale di Natale della sesta stagione – per girare le scene del ‘Talbot & Branson Motors, repairs garage’ – riapparirà anche nel film, come hanno dimostrato le numerose foto dal dietro le quinte che sono uscite lo scorso anno quando il cast e la crew stavano effettuando le riprese.

BUCKINGHAM PALACE

La residenza reale è apparsa più volte in Downton Abbey.

Nella quarta stagione, gli eleganti interni di Lancaster House sono stati utilizzati per ricreare le stanze del palazzo reale. In quell’occasione Lady Rose faceva il suo debutto in società.

Generalmente non è aperta al pubblico ma è sempre possibile ammirarne l’esterno: la struttura si trova nei pressi di St James’s Palace a Londra.

Nel film che sta per uscire, invece, gli interni reali sono stati girati a Wrotham Park, bellissima casa in campagna nel 18° scolo situata nell’ Hertfordshire. La tenuta vi sembrerà familiare perché stata usata in molti altri film come Kingsman: The Secret Service o Gosford Park.

INVERARY CASTLE

Facciamo un salto indietro nel tempo, precisamente allo speciale di Natale della terza stagione quando i Crawley partono per la Scozia per andare a Duneagle Castle, casa dei genitori di Lady Rose, Lord and Lady Flintshire.

Iverary Castle, uno dei castelli più iconici della Scozia, è situato nella contea Argyll, a circa 60 miglia da Glasgow, ed è aperto dal 1 Aprile al 31 Ottobre.

Alla regia troviamo Michael Engler su uno script di Julian Fellowes. Brian Percival, regista dell’episodio pilota della serie, figurerà produttore esecutivo con Nigel Marchant.

Nel cast troveremo quasi tutti i protagonisti della serie: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Penelope Wilton, e il premio Oscar Maggie Smith. Al cast originale si aggiungono Imelda Staunton, Geraldine James, Simon Jones, David Haig, Tuppence Middleton, Kate Phillips e Stephen Campbell Moore.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Per confrontarvi con altri appassionati della serie, vi segnaliamo la pagina Donwton Abbey Italian Fanpage.