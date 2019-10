Durante la sua partecipazione ad una conferenza all’ACE Comic Con domenica pomeriggio,ha parlato di un personaggio che vorrebbe vedere in un film di Thor:

“Il suo è stato uno dei primi fumetti che abbia mai letto” ha svelato l’attore. “Sì, mi piacerebbe tanto. Spero che continuino a prendere le mie idee in considerazione”.

Il Dio del Tuono ha ribadito che dopo Thor: Ragnarok le cose sono cambiate nel suo rapporto con i Marvel Studios:

Mi sto divertendo così tanto, non mi sembra un ruolo vecchio ma anzi più fresco che mai rispetto al primo paio di volte che l’ho interpretato. Sentirsi rinvigorito con questo personaggio e con questo mondo, sentire di non avere praticamente limiti e poterlo portare in qualunque direzione è entusiasmante.

Beta Ray Bill in realtà avrebbe dovuto fare il suo debutto in Ragnarok, ma come raccontato da Kevin Feige in un’intervista qualche anno fa, la produzione decise di fare marcia indietro:

Ci doveva essere Beta Ray Bill, ma sarebbe stato così veloce che avreste avuto comunque qualcosa di cui lamentarvi. Aveva uno spazio ristretto che non rendeva giustizia al personaggio. E la nostra idea è sempre una: se non puoi rendergli giustizia, rimanda.

Thor: Love and Thunder, il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi, vedrà sullo schermo Chris Hemsworth insieme a Tessa Thompson e Natalie Portman, che tornerà a interpretare Jane Foster e nello specifico nella nuova incarnazione di…Thor.

Le riprese del film dovrebbero iniziare l’anno prossimo in Australia in contemporanea con quelle di Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 5 novembre 2021.