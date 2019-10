Nonostante le nuove uscite, èa mantenersi in testa alla classifica USA per il secondo weekend consecutivo con altri 55 milioni di dollari (che corrispondono a un calo di solo il 43%, contenuto rispetto all’ottimo esordio) e un totale ora di 192.7 milioni di dollari in soli dieci giorni. Il film della Warner Bros. ha avuto degli ottimi infrasettimanali e sta superando ogni aspettativa in termini d’incasso complessivo in patria. Non solo, la pellicola continua a dominare le classifiche internazionali e quella globale: con 123.7 milioni di dollari fuori dagli USA, la pellicola ha ora raggiunto i 543.9 milioni di dollari globali in dieci giorni.

Apre al secondo posto La Famiglia Addams, con 30.2 milioni di dollari: un risultato nettamente sopra le aspettative iniziali, sarà interessante seguire la tenuta nelle prossime settimane.

Non sfonda Gemini Man, che apre al terzo posto con soli 20.5 milioni di dollari in tre giorni: costato 138 milioni di dollari, il film sfiora i 60 milioni in tutto il mondo.

Scende al quarto posto Il Piccolo Yeti, con 6.1 milioni di dollari e un totale di 47.9 milioni in tre settimane e 108.1 in tutto il mondo.

Chiude la top-five Downton Abbey, che incassa 4.9 milioni di dollari nel suo quarto weekend e sale così a ben 82 milioni di dollari, che diventano 152.7 in tutto il mondo.

Segue Hustlers, con 3.8 milioni di dollari e 98 milioni complessivi (a breve supererà i 100, un grandissimo risultato per il distributore STX), mentre al settimo posto Judy incassa 3.2 milioni di dollari e sfiora i 15 milioni complessivi. Ottavo posto per IT: Capitolo Due, con 3.2 milioni di dollari e un totale di 207 milioni in sei settimane, mentre apre al nono posto Jexi con 3.1 milioni di dollari. Decima posizione per Ad Astra, che incassa 1.9 milioni di dollari e sale a 47 milioni complessivi.

