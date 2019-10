Una delle scene sicuramente più iconiche didi(ma anche della storia del cinema) è sicuramente quella in cui il noto personaggio disfonda una porta dell’Overlook Hotel con l’ascia. Ebbene proprio quell’ascia è stata recentemente venduta all’asta a Londra per ben 170.000 sterline (circa 209.000 dollari), superando di ben 4 volte il prezzo di partenza secondo The Independent

Tra i vari oggetti di scena venduti nella stessa asta c’erano anche il costume di Batman indossato da Michael Keaton nel cinecomic di Tim Burton e l’armatura di Russell Crowe da Il Gladiatore.

Ricordiamo inoltre Giovedì 31 ottobre, in occasione della notte di Halloween al Lucca Comics & Games 2019 la Warner Bros. presenterà la versione integrale di Shining, capolavoro horror di Stanley Kubrick. La Shining Extended Edition di 144 minuti include 24 minuti di scene inedite in italiano ed è disponibile per la prima volta anche in 4K.

Qua sotto trovate tutti i dati relativi all’edizione home video in 4K del film:

SINOSSI

Lo scrittore Jack Torrance (Jack Nicholson) accetta di lavorare come custode, per il periodo invernale, nell’elegante e isolato Overlook Hotel, nelle Rocky Mountains, insieme alla moglie (Duvall) e al figlio (Danny Lloyd). Ma quando la prima bufera di neve si abbatte sull’hotel bloccando ogni via di fuga, spettri sembrano riemergere dal passato. Torrance non era mai stato in quel luogo, o forse si?

Shining Extended Edition 4K STEELBOOK

2 Dischi (4K UHD + Blu-ray)

Esclusiva Amazon/DVD-Store

Release: 1 Ottobre (allineata con la realease US)

Shining Extended Edition 4K

2 Dischi (4K UHD + Blu-ray) – stesso contenuto

Release: 24 ottobre

4K ULTRA HD

Durata: 144 min ca.

Video: 2160p Ultra High Definition 16×9 1.78:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 2.0, Tedesco 5.1, Spagnolo 5.1, Francese 5.1, Polacco 5.1. DTS-HD Master Audio: Inglese 5.1.

Sottotitoli: Olandese, Finlandese, Francese, Ungherese, Coreano, Norvegese, Polacco, Rumeno, Russo, Spagnolo, Svedese, Tailandese, Danese, Ceco, Cinese, Arabo. Non Udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

BLU-RAY

Durata: 144 min ca.

Video: 1080p High Definition 16×9 1.78:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 2.0, Tedesco 5.1, Francese 5.1, Spagnolo 5.1, Polacco 5.1. DTS-HD Master Audio: Inglese 5.1.

Sottotitoli: Cinese, Ceco, Danese, Olandese, Francese, Finlandese, Ungherese, Coreano, Norvegese, Polacco, Rumeno, Spagnolo, Svedese, Tailandese. Non Udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

Contenuti speciali – inclusi anche con l’acquisto in digitale su Apple TV App:

· Commento dell’operatore, e inventore della Steadicam, Garrett Brown, e di John Baxter, autore della biografia di Kubrick.

· The Making of the Shining di Vivian Kubrick – Documentario con commento opzionale.

3 Featurette:

View from the Overlook – La creazione di Shining

The Visions of Stanley Kubrick

Intervista alla Compositrice Wendy Carlos

