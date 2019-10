Chris Hemsworth ha toccato molti franchise nel corso della sua carriera, dall’Universo Cinematografico Marvel a Men in Black, toccando anche Ghostbusters e Star Trek. Se c’è un franchise a cui ancora non ha preso parte quello è Star Wars. Presente all’ACE Comic Con l’attore ha risposto a una domanda relativa a un suo possibile desiderio di entrare a far parte dell’universo di Guerre Stellari, che sia quello cinematografico o quello televisivo:

Oh si, mi piacerebbe. Non sono sicuro che esistano molte persone che non vorrebbero far parte di quel mondo, sai, soprattutto se si tratta di qualcosa con cui sei cresciuto come tutti noi, probabilmente, sarebbe un’esperienza da fan, è questa la cosa divertente a questo punto della mia carriera.

LEGGI ANCHE

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film uscirà a dicembre 2019. Alla produzione Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre alla produzione esecutiva vi saranno Callum Greene e Jason McGatlin. Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumista), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

FONTE: CB