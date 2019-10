si incontreranno sul grande schermo? Secondo un particolare addetto ai lavori la risposta è “Sì”.

Il regista del primo capitolo di Venom, Ruben Fleischer, è attualmente impegnato nella promozione stampa di Zombieland – Doppio Colpo, pellicola in uscita il 14 novembre in Italia che sarà però protagonista di una maratona il prossimo 2 novembre durante il LuccaComics & Games (CLICCA QUI per maggiori dettagli!).

In un’intervista rilasciata a Fandom, il filmmaker, che verrà “sostituito” da Andy Serkis alla regia di Venom 2, si è detto sicuro del fatto che Peter Parker ed Eddie Brock finiranno per incrociare le loro rispettive strade cinematografiche.

È lì che è diretta la strada. Ed è quella la parte eccitante perché abbiamo dovuto cambiare le origini di Venom. Nei fumetti si è evoluto da Spider-Man, un aspetto che non abbiamo potuto toccare nel film per via degli accordi fra la Sony e i Marvel Studios. Ma credo che ora si stia andando in quella direzione e sarà davvero emozionante vederli faccia a faccia. Quanto al resto, sono lieto di aver passato il testimone ad altri e non vedo l’ora di vedere cosa combinerà Andy Serkis.

Venom 2: Tom Hardy allude alla presenza di Spider-Man con una foto (poi cancellata)?

Nei giorni scorsi, Tom Hardy ha postato su Instagram una foto, poi rimossa, in cui indossava il costume di Spider-Man. Apriti cielo. Le speculazioni hanno cominciato a inondare il web perché in molti hanno letto, in tutto questo, un possibile accenno alla presenza di Spider-Man nel secondo capitolo delle avventure cinematografiche dell’antieroe Marvel che verrà prodotto dalla Sony.

Ovviamente, lo scatto è stato salvato ed è ancora disponibile su Twitter tramite dei provvidenziali screenshot che trovate in questo articolo.

SPIDER-MAN: CRONACA DELLA DISPUTA TRA SONY E MARVEL

