Secondo quanto riportato da Deadline sarà il protagonista di un nuovo progetto horror targato Miramax. Il progetto in questione, ancora senza titolo, vedrà il debutto alla regia di(Final Girls, Queen of the South).

Il lungometraggio, basato su una sceneggiatura degli stessi Miller e Fortin, segue le vicende di un attore (Crowe) e del turbamento che presto arriverà a galla mentre sta girando un film dell’orrore. La figlia pensa che suo padre stia cadendo nuovamente nelle dipendenze del passato, ma qualcosa di più sinistro e inquietante entra in gioco.

Questo è il primo progetto che prende vita dopo l’accordo tra Miramax e il produttore Kevin Williamson.

Crowe è apparso di recente sul grande schermo in Boy Erased – Vite Cancellate, lungometraggio in cui ha diviso la scena con Nicole Kidman e Lucas Hedges. Presto lo vedremo in True History of the Kelly Gang al fianco di George MacKay.

