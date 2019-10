Durante la promozione diha parlato brevemente di, il film Marvel in solitaria dedicato a

L’attrice ha preannunciato che il film darà una “conclusione” al personaggio di Natasha Romanoff:

Non so se riesco a sopportare ancora l’idea che non ci sia una conclusione. È estenuante.

Sul film ora in post-produzione e in arrivo ad aprile 2020 in Italia:

Lo adoro. Sono così fiera di quello che abbiamo fatto. Ora tocca aggiungere un po’ di magia e prepararlo per il pubblico. 1° maggio!

Le riprese del progetto, ricordiamo, sono finite circa una settimana fa.

Il “prequel” sarà ambientato dopo lo scontro a cui Vedova Nera partecipa all’aeroporto di Captain America: Civil War. Dopo questi eventi, Natasha “si ritroverà da sola e nel corso della storia dovrà fare i conti con la nota rossa nel suo registro“.

Black Widow, il film su Natasha Romanoff / Vedova Nera, diretto da Cate Shortland, vede nel cast Scarlett Johansson, David Harbour (che sarà Alexei Shostakov, ovvero Guardiano Rosso), Florence Pugh, O-T Fagbenle e Rachel Weisz.

Il film uscirà il 1 maggio 2020 negli Stati Uniti e ad aprile in Italia.

