Giusto un paio di giorni fa abbiamo segnalato le parole degli sceneggiatori diRhett Reese e Paul Wernick relative al futuro del personaggio nell’Universo Cinematografico della

La loro speranza è, chiaramente, quella di mantenere il personaggio nella dimensione Vietata ai Minori attualmente abitata dal Mercenario Chiacchierone (trovate maggiori dettagli qua) e supponiamo che la recente visita di Ryan Reynolds ai Marvel Studios sia ulteriore testimonianza del fatto che tutte le parti in causa abbiano voglia di continuare a gestire l’iconico supereroe in maniera adeguata.

Ora però EW riporta altre dichiarazioni dei due, rilasciate sempre durante la promozione di Zombieland – Doppio Colpo, in cui affermano di aver sempre ricevuto un adeguato quantitativo di rassicurazioni da parte della divisione cinematografica della Casa delle Idee:

Siamo sempre in contatto con Ryan. Pensiamo che, semplicemente, si stia ancora cercando di capire come proseguire il tutto. La Marvel ci ha promesso che ci consentirà di continuare a giocare nell’universo Rated-R di Deadpool e speriamo anche che ci lasceranno giocare un po’ con l’UCM. Tanto noi quanto Ryan siamo convinti che, per farlo, ci voglia un’idea non solo giusta, ma grandiosa. E penso che non appena tutti noi avremo capito quale sia questa idea grandiosa, ci metteremo al lavoro di gran carriera. Ryan è sempre super impegnato, noi abbiamo svariati progetti su cui lavorare, ma la mattina ci svegliamo pensando a Deadpool e la sera andiamo a letto pensando a Deadpool.

Il protagonista di Deadpool in visita ai Marvel Studios: “Ho fatto il provino per Anthony Stark”

Con un post su twitter Ryan Reynolds ha annunciato di aver fatto visita ai Marvel Studios.

Non è chiaro, per il momento, se si sia trattato di una “visita di cortesia”, di un’occasione per discutere di un ruolo o per parlare di Deadpool dell’Universo cinematografico Marvel.

Quel che è certo è che secondo l’attore non è andata troppo bene.

“Ho fatto il provino per il ruolo di Antony Stark” ha scritto l’attore. “Non mi ci sono avvicinato neanche lontanamente, ma l’uomo simpatico con il taser mi ha scortato verso il pavimento“.

Potete trovare la foto in questa pagina.

