Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter sarebbe in trattative per dirigere e recitare in, nuova commedia dallo stampo fantastico il cui cast per ora comprende

Il progetto, descritto come una sorta di dott. Dolittle, segue le vicende di un uomo che ha la capacità di vedere e di interagire con gli amici immaginari delle altre persone. Il suo compito sarà quello di fermare quante più “entità” possibili prima che queste si abbandonino abbracciando il “lato oscuro”.

In attesa di avere altre notizie sul progetto ricordiamo che John Krasinski ha appena completato le riprese di A Quiet Place 2, sequel di A Quet Place – Un Posto Tranquillo, thriller del 2018 in cui recita al fianco di sua moglie Emily Blunt.

Nel cast del film, ancora una volta scritto e diretto da Krasinski, troveremo di nuovo Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe, di ritorno nei panni dei protagonisti. Tra i nuovi ingressi Cillian Murphy, Djmon Hounsou e Brian Tyree Henry.

Il primo film, con un budget di 17 milioni, ha incassato tutto il mondo ben 340,9 milioni di dollari. Il secondo sarà nei cinema il 15 maggio 2020.

