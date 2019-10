Stando alle parole dell’attrice celebre per il ruolo di Lady Macbeth, Jannah potrebbe avere un ruolo fondamentale all’interno della Resistenza:

Jannah è una guerriera che entra in contatto con il gruppo in un momento in cui tutti hanno bisogno di aiuto. Fa parte della Resistenza e ha trascorso molto tempo ad acquisire abilità che potrebbero rivelarsi utili nel corso della grande conclusione del film. Quindi arriva al momento giusto.

Tra le sua abilità c’è il cavalcare un orbak, una creatura simile a un cavallo come già si è visto nei primi materiali promozionali:

Mi sono allenata per sette mesi, tre volte a settimana, in uno splendido maneggio chiamato The Devil’s Horsemen. Alla fine dell’allenamento riuscivo a galoppare senza mani. Riuscivo a giocare a palla cavalcando….è la parte migliore del lavoro quando vieni pagato per imparare!