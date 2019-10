Durante la sua apparizione all’ACE Comic-Con (via CB.com ha dichiarato che secondo leisi farà.

Al Botta&Risposta col pubblico l’attrice che interpreta Bianca nella saga nata come costola di Rocky ha detto:

Mi sento così fortunata per aver preso parte ai film di Creed, anche per aver avuto la possibilità di comporre musica e cantarla. Penso che faremo anche un terzo Creed così magari [riferendosi a Brie Larson con lei sul palco del Comic-Con, ndr] farò altra musica e, magari, faremo anche un duetto!

Creed e Creed II hanno incassato, rispettivamente, 173 e 214 milioni di dollari al box office worldwide.

Questa la sinossi del film:

La vita di Adonis Creed è diventata un equilibrio tra gli impegni personali e l’allenamento per il suo prossimo grande combattimento: la sfida della sua vita. Affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia, non fa altro che rendere più intenso il suo imminente incontro sul ring. Rocky Balboa è sempre al suo fianco e, insieme, Rocky e Adonis si preparano ad affrontare un passato condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere per poi scoprire che nulla è più importante della famiglia. Creed II è un ritorno alle origini, alla scoperta di ciò che un tempo ti ha reso un campione, senza dimenticare che, ovunque andrai, non puoi sfuggire al tuo passato.