ha di recente tenuto un’altra sessione di botta e risposta tra le sue storie Instagram e ha toccato una serie di argomenti, da Joker in

Vi riportiamo una lista delle risposte più interessanti qui di seguito:

Sul modus operandi dei Marvel Studios, sono i registi a proporrsi alla Marvel o vice versa? “Vice versa“.

"Vice versa". Sei insoddisfatto per il destino di Gamora per gli ultimi due Avengers? "No, perché era già stato discusso tutto prima".

Idee speciali per Guardiani 3? "Un mucchio. La sceneggiatura è pronta".

Sulla presunta assenza di Joker nel suo Suicide Squad: "Nessuno a parte me e pochi altri è a conoscenza dei personaggi presenti nel film, ma se Joker non dovesse esserci, non credo sarebbe strano visto che non faceva parte della Suicide Squad nei fumetti".

Il tempo impiegato per finire la sceneggiatura del film? "Circa 3 mesi per la stesura di base".

Scopriremo presto l'identità dei personaggi protagonisti del film? "Presto? No".

Hai avuto limiti per l'inclusione dei personaggi? "No. A parte ovviamente l'inclusione di personaggi Marvel […] Non mi hanno vietato di inserire nessuno".

Quale Guardiano dovrebbe avere un film tutto suo? "Drax".

Come già noto da diverso tempo, il film ora in fase di riprese sarà una via di mezzo tra un sequel e un reboot, e nel cast figureranno attori del primo Suicide Squad (anche se non proprio tutti). Tra i ritorni avremo Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller) e Jai Courtney (Boomerang).

Invece, i nuovi arrivati saranno Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, John Cena, Flula Borg, Storm Reid, Peter Capaldi, Nathan Fillon, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Afee, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Pete Davidson e Michael Rooker.

Alla sceneggiatura e alla regia James Gunn, l’uscita è fissata per il 6 agosto 2021.