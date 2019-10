Dopo The Lighthouse, Robert Eggers ha già posato gli occhi su un nuovo progetto, un film sui vichinghi con cast d’eccezione. Intitolato The Northman, il film avrà per protagonisti Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Bill Skarsgård e Willem Dafoe.

Gli attori – sostiene l’Hollywood Reporter – sono al momento in “fasi diverse di trattative” per recitare nella pellicola. L’idea della storia, stando al giornale, sarebbe stata proposta a Eggers proprio da Alexander Skarsgård, che figurerà come produttore.

Lars Knudsen, che ha prodotto l’esordio di Eggers The Witch, così come Hereditary: Le radici del male e Midsommar di Ari Aster, figurerà come produttore. Scritto da Eggard e dal poeta islandese e scrittore Sjón, Northman è descritto come una storia ambientata in Islanda all’inizio del 10° secolo che ruota attorno a un principe nordico che cerca vendetta per la morte di suo padre.

Se le negoziazioni andranno a buon fine, Alexander interpreterà il principe mentre Nicole Kidman sua madre.

Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi.

The Lighthouse con Willem Dafoe e Robert Pattinson sarà nei cinema statunitensi il 18 ottobre, mentre non ha ancora una data d’uscita italiana.

Rivedremo prossimamente Alexander Skarsgård in Kong Vs. Godzilla l’anno prossimo, e poi nell’adattamento televisivo dell’Ombra dello Scorpione di Stephen King; Nicole Kidman, di recente in Big Little Lies, sarà presto al cinema in Bombshell con Charlize Theron e Margot Robbie; Anya Taylor-Joy di recente ha concluso le riprese dell’ultima fatica di Edgar Wright, Last Night in Soho e nel nuovo Emma tratto dal romanzo di Jane Austen.

