Elon Musk ha vistoper la prima volta e a quanto pare ne è rimasto folgorato. Il celebre imprenditore si è tuffato nella visione del film su consiglio dei suoi 27,2 milioni di seguaci su Twitter.

“Space Jam è bello?” aveva chiesto lo scorso 13 ottobre. Dopo una serie di inviti a procedere con il recupero, Musk aveva annunciato che avrebbe prima visto Il Padrino – Parte 2 e a seguire il film con Michael Jordan e i Looney Tunes.

La pellicola arrivata nei cinema nel 1996 deve aver fatto decisamente una buona impressione sul fondatore della Tesla visto che dopo la visione ha sentenziato: “Space Jam avrebbe dovuto vincere l’Oscar“. Allegato al post un meme per sottolineare che Space Jam sia superiore a Joker e ad Avengers: Endgame.

Potete ammirarlo qui di seguito:

Is Space Jam good? — Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2019

First will rewatch Godfather Part II, then Space Jam — Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2019

Space Jam should’ve won the Oscar pic.twitter.com/E7l2DCAxDH — Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2019

Space Jam tornerà sul grande schermo con un nuovo film che avrà per protagonista LeBron James.

Lo script del nuovo film sarà meno incentrato sui campioni di pallacanestro rispetto all’originale. Nel cast dovrebbero essere coinvolti, insieme a LeBron James, anche Damian Lillard dei Portland Trailblazers, Anthony Davis dei New Orleans Pelicans, Klay Thompson dei GSW, Diana Taurasi dei Phoenix Mercury e Chitney e Nneka Ogwumike dei Los Angeles Sparks.

Sonequa Martin-Green interpreterà la moglie di James.

Nel primo film, oltre a Michael Jordan, apparivano star come Larry Bird, Charles Barkley, Shawn Bradley, Patrick Ewing, Larry Johnson e Muggsy Bogues. Space Jam non vinse un Oscar come avrebbe voluto Elon Musk, ma un Grammy per la canzone originale “I Believe I Can Fly”.

A produrre la pellicola del nuovo film vi sono James e Ryan Coogler. Malcolm D. Lee dirige la pellicola, che uscirà il 16 luglio 2021. Il film sarà realizzato con un misto di riprese dal vero e animazione in digitale.