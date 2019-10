a mantenersi in testa alla classifica italiana giovedì: il film di Todd Phillips battee gli altri nuovi film. Il vincitore del Leone d’Oro incassa altri 468mila euro, sempre con una buona tenuta rispetto a una settimana fa e un totale ora di ben 18 milioni di euro.

Seconda posizione per Maleficent, che incassa 406mila euro (in calo rispetto ai quasi 600mila del primo film): non è da escludere che durante il weekend il fantasy per tutta la famiglia salga al primo posto.

Terza posizione, a debita distanza, per Gemini Man che incassa 53mila euro e sale a 1.3 milioni di euro. Apre al quarto posto Se mi vuoi bene di Fausto Brizzi, che incassa 31mila euro. Chiude la top-five C’era una volta a… Hollywood, con 19mila euro e un totale di 11.4 milioni di euro.

Le altre nuove uscite in top-ten: The Kill Team al settimo posto incassa 12mila euro, The Informer, al nono, incassa quasi 12mila euro. Tutte le altre nuove uscite aprono fuori dalla top-ten: Jesus Rolls, al sedicesimo posto, incassa 6.200 euro.