La questione relativa al potenziale interesse dellaper un remake – o un reboot – dellaha sollevato il prevedibile polverone di polemiche social . Dopo il malcontento mostrato da Chris Evans e Jamie Lee Curtis, oggi tocca a uno dei diretti interessati.

Parliamo di Chris Sarandon, interprete del principe Humperdinck nel film.

L’attore, che tra l’altro ha prestato la voce a Jack Skellington in Nightmare Before Christmas, ha ammesso in un’intervista con Comicbook di essere contrario ai rifacimenti:

Non capisco perché qualcuno debba rifare La storia fantastica o Nightmare Before Christmas, sono film così caratteristici del loro tempo. Sono diventati iconici per svariati motivi e hanno avuto un impatto culturale, perciò non potrebbero che risultare deludenti se rifatti per chi li ha amati.

Ha poi aggiunto:

Perché rifare qualcosa con un pubblico così vasto? Sempre a patto che non vogliano fare una versione animata della Storia fantastica, o una dal vero di Nightmare Before Christmas, cosa di cui ho sentito parlare.

Bisogna precisare che quanto affermato qualche settimana fa dall’amministratore delegato della Sony Tony Vinciquerra non implica che lo studio sia effettivamente al lavoro su tale progetto, ma solo che personaggi di alto profilo di Hollywood sarebbero interessati a farlo.