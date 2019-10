Dopo la notizia riguardante l’ingaggio di(Big Little Lies) come nuova Catwoman inmolte star hanno espresso il loro sostegno verso l’attrice, da Jason Momoa a Anne Hathaway (che aveva rivestito lo stesso ruolo in Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno). Ora un’altra Catwoman ha voluto esprimere il suo entusiasmo verso la Kravitz via social.

Stiamo parlando di Halle Berry, attrice che è stata proprio la protagonista del poco apprezzato Catwoman, film del 2004. Ecco il suo tweet:

Special shout-out to your new #CatWoman, the eternally graceful & extremely bad ass @ZoeKravitz. Keep shining Queen & welcome to the family! ♥️✨ pic.twitter.com/9YJ2EekcNG — Halle Berry (@halleberry) October 17, 2019

Gli altri attori ufficialmente confermati per il film sono Robert Pattinson per la parte di Batman e Zoë Kravitz per quella di Catwoman, mentre Jeffrey Wright è in trattative per la parte del Commissario Gordon. Paul Dano è stato recentemente confermato per la parte dell’Enigmista.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021: le riprese inizieranno a gennaio 2020 e si svolgeranno a Londra. Il film di Reeves mostrerà un Batman nei suoi anni formativi e metterà in evidenza il suo carattere di investigatore.

A produrre la pellicola vi sarà Dylan Clark (produttore della trilogia del Pianeta delle Scimmie). Alla sceneggiatura, insieme a Reeves, anche Mattson Tomlin.

