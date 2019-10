Grazie a Impawards possiamo ammirare un nuovo, inquietante poster di, horror fantasy diretto da(The Witch) con protagonisti

Il lungometraggio, girato in bianco e nero su pellicola a 35mm, è stato descritto come un horror con sfumature fantasy ambientato nel mondo dei vecchi miti legati al mare. È stato presentato in anteprima mondiale al Quinzaine des Réalisateurs di Cannes a maggio (qui la nostra recensione).

Scritto da Robert Eggers & Max Eggers e con Valeriia Karaman, The Lighthouse arriverà a New York e Los Angeles in uscita limitata il 18 ottobre.

Potete ammirare il poster qua sotto:

Per il momento la pellicola non ha una sinossi ufficiale o una data d’uscita italiana, ma quel che è certo è che la storia ruota attorno a un “viaggio ipnotico e allucinatorio di due guardiani di un faro su una remota e misteriosa isola del New England nel 1890“.

Parlando del progetto qualche mese fa, Eggers aveva spiegato: