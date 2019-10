È stato molto difficile. Ero appena uscita da qualche anno difficoltoso e non mi sentivo molto forte. In effetti mi sentivo piuttosto a pezzi. Ma c’è voluto un attimo per sentire nuovamente la forza [di Malefica].

sta proseguendo in maniera molto positiva (ma al di sotto delle aspettative) il suo percorso in sala. Ma accantonando per un attimo la questione botteghino, intervistata da People ha rivelato che non è stato semplice tornare a vestire i panni di Malefica dopo alcuni disagi che hanno caratterizzato la sua vita privata negli ultimi anni, tra cui la separazione con Brad Pitt:

Le riprese di Maleficent: Signora del Male si sono svolte presso i Pinewood Studios e in diverse ambientazioni del Regno Unito nel corso del 2018.

Michelle Pfeiffer entra a far parte del cast nel ruolo della Regina Ingrith. Con lei anche Chiwetel Ejiofor, Ed Skrein e Robert Lindsay. Harris Dickinson si unisce al cast nel ruolo del Principe Filippo.

Diretto da Joachim Rønning, il film è scritto da Linda Woolverton (Alice in Wonderland, La Bella e la Bestia) e Micah Fitzerman-Blue & Noah Harpster (Transparent), e prodotto da Joe Roth (Alice Attraverso lo Specchio, Il Grande e Potente Oz, Maleficent) e Angelina Jolie.

Il film vede inoltre il ritorno di alcuni membri del cast del successo del 2014, tra cui Sam Riley nel ruolo di Fosco, Imelda Staunton nel ruolo della fatina Giuggiola, Juno Temple nel ruolo della fatina Verdelia e Lesley Manville nel ruolo della fatina Fiorina.

Uscito nelle sale italiane il 28 maggio 2014, Maleficent incassò oltre 750 milioni di dollari in tutto il mondo, mostrando al pubblico gli eventi che indurirono il cuore di una delle più famigerate antagoniste Disney spingendola a lanciare una maledizione sulla piccola Principessa Aurora. Maleficent II, ambientato diversi anni dopo, continua a esplorare il complesso rapporto tra Malefica e la futura Regina, mentre formano nuove alleanze e affrontano nuovi avversari per proteggere la brughiera e le creature magiche che la abitano.

FONTE: CB