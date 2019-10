Ottimo weekend al box-office italiano, complice l’esordio die la tenuta straordinaria di. Al primo posto si piazza il film Disney, grazie ai risultati di sabato e domenica (quando i film per tutta la famiglia tendono ad accorpare la maggior parte degli incassi), con 4.1 milioni di euro e una media di quasi cinquemila euro per sala. Si tratta di un risultato solo di poco inferiore ai 4.4 milioni del primo film, in forte discontinuità con l’esordio deludente negli USA

Scende al secondo posto Joker, che incassa altri 3.6 milioni di euro ottenendo una media di quasi 4.900 euro per sala: quest’anno nessun film ha incassato tanto nel suo terzo weekend. Complessivamente il cinecomic ha raggiunto i 21.2 milioni di euro, battendo territori come Spagna, Giappone, Francia e Germania (in questi ultimi due casi però c’è una settimana di scarto): è un grande successo per la divisione italiana della Warner Bros.

Terza posizione per Se mi vuoi bene, che apre con 535mila euro, un risultato decisamente poco entusiasmante per un film di Fausto Brizzi. Al quarto posto Gemini Man incassa 513mila euro e sale a 1.7 milioni di euro, mentre chiude la top-five Il Piccolo Yeti, con 364mila euro e 1.8 milioni di euro.

Tra le altre nuove uscite, al nono posto The Kill Team incassa 124mila euro in quattro giorni, mentre al decimo The Informer incassa 119mila euro.

Fuori top-ten le altre nuove uscite: Il mio profilo migliore, al quattordicesimo posto, incassa 68mila euro mentre Grazie a Dio al quindicesimo posto incassa 68mila euro. Jesus Rolls – Quintana è Tornato, al diciannovesimo posto, incassa 41mila euro.

