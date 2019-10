Sono amico di Jim [Cameron], in realtà lo ammiro immensamente e lo adoro in qualche modo… Quindi quando ha voluto propormi di fare qualcosa in Avatar 2, in pratica gli ho detto “Se non sono un Na’vi non voglio farne parte. Non voglio essere parte di quel mondo industriale che sta per distruggere Pandora. O un Na’vi o niente”, e lui ha risposto tipo “Ok, allora forse nel 3, 4 o nel 5”. E nel frattempo mi chiese “Beh, conosci Robert [Rodriguez]?”, e io risposi tipo “Qualsiasi cosa. Facciamo qualsiasi cosa. Voglio fare qualcosa con lui”.