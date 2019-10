Considerate le imminenti uscite di, non c’è bisogn di chissà quale capacità di analisi preventiva del box office per affermare che i risultati già notevoli ottenuti dalla Disney in questo 2019 riceveranno una spinta ulteriore.

E, tornando a Star Wars, se è vero che, come recita l’adagio, il buongiorno si vede dal mattino, la giornata della pellicola diretta da JJ Abrams si appresta a essere ottima.

Deadline ha difatti riportato i dati delle prevendite di L’Ascesa di Skywalker, ufficialmente inaugurate con l’arrivo del trailer finale che trovate in questo articolo. Stando ad Atom Tickets, nelle prime ore di apertura, l’Episodio 9 ha già venduto il doppio dei biglietti di Avengers: Endgame, il kolossal dei fratelli Russo che come noto ha guadagnato il primo posto nella classifica dei film più visti di sempre (con dato non aggiornato all’inflazione).

Chiaramente, quando la pellicola approderà nelle sale, seguiremo con estrema attenzione l’andamento degli incassi.

Vi ricordiamo che da oggi è ufficialmente possibile acquistare i biglietti per vedere al cinema l’ultimo film della saga degli Skywalker: noi di BadTaste.it celebreremo la fine delle vicende di Rey, Finn, Poe Dameron, Kylo Ren, Chewbacca e tutti gli altri protagonisti nel tempio italiano di Star Wars, ovvero Arcadia Cinema a Melzo (MI), di cui siamo media partner.

Il nostro evento si terrà alla primissima proiezione del giorno d’uscita, il 18 dicembre alle ore 10:00 nella gigantesca Sala Energia: sarà una grande festa con cosplayer e tante sorprese.

Potete prenotare lo spettacolo 2D in Sala Energia Dolby Atmos a questo link, selezionando quello delle ore 10:00.

Ecco tutti gli spettacoli previsti ad Arcadia Cinema i primi cinque giorni di proiezione:

MERCOLEDI 18/12: 10.00* – 10.00° – 13.30* – 16.40* – 19.50* – 20.30° – 22.50*

GIOVEDI 19/12: 10.00* – 13.30** – 16.40* – 19.50* – 22.50*

VENERDI 20/12: 10.00* – 13.30** – 16.40* – 19.50* – 22.50*

SABATO 21/12: 10.00* – 13.30° – 16.40* – 19.50* – 22.50*

DOMENICA 22/12: 10.00* – 13.30* – 16.40* – 19.50* – 22.50* *Spettacoli in 2D DOLBY ATMOS™ in Sala Energia /

°Spettacoli in Original Version Con Sottotitoli / **Spettacoli in 3D DOLBY ATMOS • spettacoli in versione 2D DOLBY ATMOS™ in Sala ENERGIA, acquista qui

• spettacoli in Original Version con Sottotitoli in Italiano, acquista qui

• spettacoli versione standard, acquista qui

• spettacoli in versione 3D DOLBY ATMOS™ in Sala ENERGIA, acquista qui

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film uscirà a dicembre 2019. Alla produzione Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre alla produzione esecutiva vi saranno Callum Greene e Jason McGatlin. Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumista), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

Che ne dite del trailer finale del nuovo Star Wars?