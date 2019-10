Ci siamo: le prevendite disono ufficialmente aperte. Da oggi è ufficialmente possibile acquistare i biglietti per vedere al cinema l’ultimo film della saga degli Skywalker: noi di BadTaste.it celebreremo la fine delle vicende di Rey, Finn, Poe Dameron, Kylo Ren, Chewbacca e tutti gli altri protagonisti nel tempio italiano di Star Wars, ovveroa Melzo (MI), di cui siamo media partner.

Il nostro evento si terrà alla primissima proiezione del giorno d’uscita, il 18 dicembre alle ore 10:00 nella gigantesca Sala Energia: sarà una grande festa con cosplayer e tante sorprese.

Potete prenotare lo spettacolo 2D in Sala Energia Dolby Atmos a questo link, selezionando quello delle ore 10:00.

Ecco tutti gli spettacoli previsti ad Arcadia Cinema i primi cinque giorni di proiezione:

MERCOLEDI 18/12: 10.00* – 10.00° – 13.30* – 16.40* – 19.50* – 20.30° – 22.50*

GIOVEDI 19/12: 10.00* – 13.30** – 16.40* – 19.50* – 22.50*

VENERDI 20/12: 10.00* – 13.30** – 16.40* – 19.50* – 22.50*

SABATO 21/12: 10.00* – 13.30° – 16.40* – 19.50* – 22.50*

DOMENICA 22/12: 10.00* – 13.30* – 16.40* – 19.50* – 22.50*

*Spettacoli in 2D DOLBY ATMOS™ in Sala Energia /

°Spettacoli in Original Version Con Sottotitoli / **Spettacoli in 3D DOLBY ATMOS

• spettacoli in versione 2D DOLBY ATMOS™ in Sala ENERGIA, acquista qui

• spettacoli in Original Version con Sottotitoli in Italiano, acquista qui

• spettacoli versione standard, acquista qui

• spettacoli in versione 3D DOLBY ATMOS™ in Sala ENERGIA, acquista qui