Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter il registasarà impegnato prossimamente nella produzione di, thriller fantascientifico che segna il debutto alla regia (in campo cinematografico) della regista Danis Goulet.

L’opera si ambienta in un Nord America postbellica in cui un’occupazione militare controlla le città senza diritto di voto. Nel film i bambini sono proprietà dello Stato. Una donna disperata si unisce a una banda clandestina di vigilanti per infiltrarsi nell’accademia statale in cui sono rinchiusi i bambini per poter riprendere sua figlia.

Del cast fanno parte Amanda Plummer, Elle-Maija Tailfeathers e Alex Tarrant.

Il progetto sarà girato a Toronto e nei suoi dintorni. Tra i produttori del progetto figurano anche Tara Woodbury, Paul Barkin, Ainsley Gardiner, Georgina Condor e Chelsea Winstanley.

Prossimamente vedremo Taika Waititi nelle sale in Jojo Rabbit, film da lui diretto e interpretato. Il regista sarà poi impegnato nella regia di Thor: Love and Thunder, nuovo cinecomic targato Marvel Studios incentrato sulle avventure del Dio del Tuono.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!