In un’intervista con Wired ha parlato brevemente del suo ruolo in, il cinecomic DC di James Gunn attualmente in fase di riprese.

La notizia dell’ingresso del regista (e attore) nel cast della pellicola è arrivata a sorpresa qualche settimana fa, quando Gunn ha annunciato tutto il corposo gruppo di protagonisti. Waititi non ha voluto sbilanciarsi sul ruolo che interpreterà, ma ha accennato al rapporto con il regista di Guardiani della Galassia:

Io e lui siamo amici e un giorno mi ha detto: “Vieni a girare questa parte”. James è un genio, e il cast è pieno di gente pazzesca. Ma non ho idea di che cosa stiano facendo.

Ricordiamo che prima di girare Thor: Love and Thunder, Waititi ha un altro film in cantiere, Next Goal Wins, tratto dall’omonimo documentario del 2014 (ve ne abbiamo parlato qui).

Come già noto da diverso tempo, il film sarà una via di mezzo tra un sequel e un reboot, e nel cast figureranno attori del primo film (anche se non proprio tutti). Tra i ritorni avremo Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller) e Jai Courtney (Boomerang).

Invece, i nuovi arrivati in The Suicide Squad saranno Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, John Cena, Flula Borg, Storm Reid, Peter Capaldi, Nathan Fillon, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Afee, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Pete Davidson e Michael Rooker.

Alla sceneggiatura e alla regia James Gunn, l’uscita è fissata per il 6 agosto 2021.