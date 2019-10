a mantenersi in testa alla classifica giovedì, battendo tutte le nuove uscite con 238mila euro e un totale finora di 5.5 milioni di euro. Rimane poi al secondo posto Joker , con 231mila euro e un totale di ora di 22.4 milioni di euro. Terzo posto al box-office, che debutta con 198mila euro ottenendo la seconda miglior media per sala della top-ten: sarà interessante capire se salirà al secondo posto durante il weekend. Quarta posizione per, con 156mila euro e la miglior media per sala.

Apre al quinto posto Tutto il mio folle amore, con 58mila euro, mentre al sesto posto apre Scary Stories to Tell in the Dark, con 33mila euro. Finché Morte non ci Separi apre al settimo posto con quasi 31mila euro, mentre all’ottavo posto debutta Vicino all’Orizzonte.

