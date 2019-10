La Disney non molla la presa sul franchise di Pirati dei Caraibi e decide di mischiare un po’ le carte in gioco ingaggiando un altro sceneggiatore per un nuovo film.

Si tratta, come rivela in esclusiva l’Hollywood Reporter, di Craig Mazin. Lo sceneggiatore ha sempre avuto una “voce” comica lavorando a film come Scary Movie e Una notte da leoni, poi, qualche mese fa, un drammatico cambio di rotta con la creazione della serie Chernobyl.