Posizioni invariate nella classifica italiana anche sabato:si mantiene in testa al box-office con altri 928mila euro (tenendo nettamente meglio rispetto al primo film), salendo così a 6.8 milioni di euro complessivi, mentre Joker al secondo posto incassa quasi 800mila euro salendo oltre i 23 milioni di euro (23.6 milioni per la precisione).

Downton Abbey, prima nuova uscita della settimana, rimane al terzo posto con 394mila euro e un totale di 788mila euro in tre giorni, mentre al quarto posto Tutto il mio Folle Amore incassa 321mila euro e sale a quasi mezzo milione di euro in tre giorni. Sale al quinto posto Scary Stories to Tell in the Dark, che incassa 114mila euro e sale a quasi 200mila euro in tre giorni, mentre Vicino all’Orizzonte si piazza al sesto posto con 104mila euro e un totale di 177mila euro. Settimo posto per Finché Morte non ci Separi, con 95mila euro e un totale di 170mila euro, mentre al nono posto One Piece Stampede – Il Film incassa 84mila euro e sale a 308mila euro in tre giorni.

Continuate a seguirci, lunedì mattina vi riporteremo come sempre tutti i dati del weekend.