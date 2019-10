Buone notizie per la data d’uscita del nuovo film targato Warner Bros. dedicato a

Inizialmente programmato per aprile 2021, il progetto di Tim Story – come annuncia l’Hollywood Reporter – è stato anticipato di ben quattro mesi: il 23 dicembre 2020.

Non è ancora chiaro, per il momento, quale film prenderà il posto vacante ad aprile dell’anno successivo.

La pellicola è stata diretta da Tim Story e prodotta da Sharla Sumpter Bridgett di The Story Company con una tecnica che mescola riprese dal vero e animazione. Tra gli sceneggiatori troviamo Katie Silberman, April Prosser e Kevin Costello.

Nel film Tom e Jerry non parleranno e saranno animati in CGI; Chloe Moretz sarà Kayla, una nuova impiegata in un hotel nel quale Jerry va a vivere, minacciando di rovinare un matrimonio. Ecco quindi che Kayla assume un gatto randagio di nome Tom per liberarsi del topo, cosa che non si rivela essere semplicissima. I due, alla fine, si uniranno per dare una lezione al crudele capo di Kayla.

Del cast fanno parte anche Michael Pena, Ken Jeong e Colin Jost.

La Warner Animation Group lavorerà al film in parallelo a Space Jam 2, che come sappiamo verrà prodotto da Ryan Coogler, Maverick Carter e LeBron James.

