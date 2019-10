torna al cinema con un film live action, e stavolta guarda alla Cina. Screen International annuncia infatti che Guillaume Canet dirigerà una nuova pellicola prodotta dalla casa editrice Hervé Réné e gli studios Les Enfants Terribles, Pathé Films e Les Productions des Trésor.

Il film si intitolerà Asterix & Obelix – La Via della Seta e vedrà i due iconici personaggi di Réné Goscinny e Albert Uderzo diretti per la prima volta verso la Cina, in una storia basata su una sceneggiatura originale di Philippe Mechelen e Julien Hervé. Le riprese inizieranno nel 2020, non sono stati ancora rivelati dettagli sul cast.

Canet ha una lunga carriera come attore alle spalle: in oltre vent’anni ha lavorato in film come La Fidélité, Vidocq, Amami se hai Coraggio, Une Vie Meilleure (per il quale ha vinto il premio come migliore attore al Festival di Roma), The Program, La Battaglia di Jadotville e recentemente Il Gioco delle Coppie. Allo stesso tempo, si è fatto notare come regista e sceneggiatore prima di cortometraggi e poi di lungometraggi come Mon Idole, Non Dirlo a Nessuno, Piccole Bugie tra Amici, Blood Ties – La Legge del Sangue, Rock’n Roll e Grandi bugie tra amici, arrivando a vincere il César come regista di Non Dirlo a Nessuno e due nomination agli European Film Awards.

Asterix & Obelix sono stati protagonisti di numerosi film animati, l’ultimo dei quali è uscito nel 2018 (Asterix e il segreto della Pozione Magica), e finora di quattro film live action. Il primo, Asterix & Obelix contro Cesare, è uscito nel 1999 ed è stato seguito da Asterix & Obelix – Missione Cleopatra (2002), Asterix alle Olimpiadi (2008) e Asterix & Obelix al servizio di Sua Maestà (2012). Complessivamente questi ultimi quattro film hanno incassato oltre 16 milioni di euro nel nostro paese.