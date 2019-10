Come sapete, Mirka Andolfo è l’autrice della t-shirt di BadTaste che viene inviata ai nostri sottoscrittori e che viene realizzata da Tee Tee : a Lucca Comics & Games Mirka presenterà il suo nuovo fumetto, che verrà pubblicato in Italia, Francia e Stati Uniti rispettivamente da(guarda il trailer live action).

Per celebrare questo evento, Mirka e TeeTee.eu con il sostegno di BadTaste.it proporranno una t-shirt speciale realizzata appositamente per Lucca Comics della quale vi proponiamo oggi la grafica ufficiale.

La t-shirt, realizzata graficamente da Fabrizio Verrocchi su un artwork di Mirka, sarà disponibile presso lo stand di TeeTee.eu, insieme alle tante splendide magliette realizzate da loro: lo stand si trova al Padiglione San Paolino 2 (Baluardo San Paolino), praticamente davanti al dungeon di The Witcher.



Ecco l’artwork!

La dama, il gelo e il diavolo, primo volume di Mercy, è così descritto nella sinossi diffusa da Panini Comics sul catalogo Anteprima:

È bella e rara come l’oro che risplende nelle acque del fiume Klondike. Gelida come il vento che soffia d’inverno a nord-ovest. Spietata come il piombo che fischia nei saloon. Si chiama Hellaine e il suo arrivo in città stravolgerà per sempre le vite degli abitanti di Woodsburgh. Mercy è la nuova serie Panini Comics della superstar Mirka Andolfo, un horror-western sensuale e appassionante (di prossima pubblicazione anche in Francia e Stati Uniti), che in Italia sarà pubblicata in diverse versioni