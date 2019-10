L’ho adorato. Il primo film è stato realizzato oltre 50/60 anni fa. Penso che fosse giunto il momento di concedere il via libera a un secondo film. Anche se questo non ha nulla a che fare con il primo. Non hanno ripetuto la storia del primo film. Avevano un sacco di libri di P.L. Travers riguardanti Mary Poppins nella loro cassaforte. Quindi hanno dovuto crearne uno nuovo.

, la Mary Poppins “originale” ha da sempre sostenuto la sua collega Emily Blunt per il suo lavoro in, film arrivato nelle nostre sale lo scorso anno. La Andrews ha poi recentemente parlato nuovamente del film durante lo show “Watch What Happens Live with Andy Cohen. Ecco cosa pensa di Il Ritorno di Mary Poppins:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film, ricordiamo, è arrivato nelle nostre sale il 20 dicembre 2018.

La sceneggiatura è opera di David Magee, mentre il candidato al premio Oscar Marc Shaiman si occuperà della colonna sonora; il vincitore del Tony Award Scott Wittman, invece, scriverà nuove canzoni originali. Nel cast, oltre a Emily Blunt, anche Meryl Streep, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Colin Firth, Julie Walters e Angela Lansbury.

Il film diretto da Rob Marshall (Chicago, Into the Woods) sarà ambientato nella Londra della Grande Depressione, 20 anni dopo il primo film, e sarà basato sulle nuove avventure di Mary Poppins e della famiglia Banks scritte da P.L. Travers.

La storia segue Jane e Michael Banks oramai diventati adulti che, dopo una grave perdita, accolgono in casa Mary Poppins. Attraverso le sue doti magiche, e con l’aiuto del suo amico Jack, Mary aiuterà la famiglia a riscoprire la gioia e il senso di meraviglia che sembrano svaniti dalle loro vite.

La pellicola del 1964, con Julie Andrews e Dick Van Dyke, era ambientata poco prima della Prima Guerra Mondiale e divenne un vero e proprio cult, vincendo cinque premi Oscar. La release di Mary Poppins Returns è fissata per il 20 dicembre del 2018 in Italia.

FONTE: CinemaBlend