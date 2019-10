Il programma che la Warner Bros Entertainment Italia ha in serbo per la nuova edizione di Lucca Comics & Games 2019 è decisamente vasto.

Anche quest’anno la major conferma la tradizionale posizione di Piazza San Michele con un padiglione pieno di novità, giochi e divertimento e dedicato ai film e alle serie più attese.

Da Harley Quinn e Wonder Woman, fino a Friends, Batman, Zombieland e l’anteprima di Stephen King’s Doctor Sleep.

A seguire il comunicato stampa integrale:

28 ottobre 2019 – Da Harley Quinn e Wonder Woman, fino a Friends, Batman e Zombieland: anche quest’anno Warner Bros. dominerà “Lucca Comics & Games” – l’edizione 2019 si svolgerà nella cittadina toscana dal 30 ottobre al 3 novembre – confermando la tradizionale posizione di Piazza San Michele, con un fantastico padiglione di 150 metri quadrati che permetterà ai fan di immergersi completamente nel mondo Warner Bros.

Le due protagoniste assolute dello spazio saranno Harley Quinn, attesa al suo ritorno al cinema con “Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)” a febbraio 2020, e Wonder Woman, che tornerà al cinema in “Wonder Woman 1984” il prossimo giugno 2020 per affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah. I fan, che all’accesso del padiglione potranno assistere ad uno speciale video-reel con il meglio dei contenuti cinema, tv e games di Warner Bros., potranno inoltre diventare protagonisti del mondo di Birds of Prey con una speciale photo-opportunity dedicata ad Harley Quinn.

Una delle aree più suggestive sarà quella dedicata al film ZOMBIELAND: DOPPIO COLPO – in arrivo al cinema dal 14 novembre – con lo Zombie-striker, che darà la possibilità a tutti i fan di testare la propria abilità di ammazza-zombie e scoprire le regole della sopravvivenza a Zombieland. Sabato 2 novembre, inoltre, appuntamento alle 16.00 con la Zombie Walk, a cui parteciperanno cosplayer, fan della saga e zombie lover, in rigoroso dress code da “non-morto”, pronti ad invadere la città e ad assicurarsi un accesso prioritario alla maratona Zombieland (dalle 17.00 al Cinema Astra, maratona con il cult movie “Benvenuti a Zombieland”, seguito da “Zombieland: doppio colpo”).

Per gli amanti dei videogiochi all’interno dell’area dedicata a Il Trono di Spade, uno dei più grandi successi televisivi degli ultimi anni, saranno presenti due postazioni di GAME OF THRONES: CONQUEST, il gioco mobile scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play, che mette i giocatori a capo della propria potente casata con lo scopo ultimo di destreggiarsi nel pericoloso panorama politico di Westeros. Nel corso della storia, i giocatori incontreranno volti noti dello show di HBO® come Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister e Jon Snow, e si batteranno per reclamare il Trono di Spade.

Inoltre, in occasione della release in DVD, Blu-Ray e 4K UHD dell’ottava ed ultima stagione, i fan avranno l’opportunità di partecipare ad un quiz sulla serie tv e i più preparati potranno aggiudicarsi esclusivi gadget e premi dedicati ai Sette Regni.

Continuano i festeggiamenti per il 25esimo anniversario dell’amata serie tv FRIENDS –– la sitcom americana diventata una dei più grandi successi nella storia della televisione –– con l’arrivo a Lucca Comics & Games dell’iconico divano arancione della serie tv. Dopo essere stato protagonista alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ospitando le principali celebrities italiane presenti (Alessandra Mastronardi, Elena Sofia Ricci, Caterina Guzzanti), il divano più famoso della televisione continua infatti il suo tour globale nei luoghi più iconici del mondo, cominciato dal Grand Canyon, passato dall’Empire State Building, dalla Tower Bridge ed Abbey Road a Londra, dal Burj Khalifa a Dubai, tra gli altri. I fan di Friends potranno sedersi sul divano che ha assistito a molte delle avventure di Ross, Monica, Chandler, Phoebe, Joey e Rachel, scattare una foto e condividere il momento con i propri amici.

Il 2019 è anche l’anno dell’80esimo anniversario di BATMAN: dopo un intero anno di festeggiamenti, in tutto il mondo, con eventi live, fan celebrations, esclusive release e molto altro, a Lucca Comics & Games i fan avranno l’opportunità di scalare i grattacieli di Gotham City insieme all’Uomo Pipistrello.

Per gli amanti dell’avventura, l’appuntamento è nella sezione dedicata a JUMANJI – THE NEXT LEVEL, in arrivo nelle sale italiane a Natale, con una speciale photo-opportunity che permetterà ai fan di diventare i veri protagonisti del gioco più pericoloso del mondo.

Spazio anche agli eroi DC della Justice League, all’interno dell’Area Oro Ciok Superheroes, realizzata in collaborazione tra Warner Bros. e Saiwa, dove i fan potranno sfidarsi in un divertente gioco di memoria godendosi un goloso break.

Infine, i più coraggiosi potranno avventurarsi nella terrificante area HORROR MANIACS, che vedrà protagonisti i principali personaggi dell’orrore targati Warner Bros., su tutti Annabelle, la famigerata bambola malefica dell’universo Conjuring, e Pennywise, l’iconico clown mutaforme reduce dall’ultima battaglia con il Club dei Perdenti in “IT Capitolo Due”, disponibile dal 19 dicembre in DVD, Blu-Ray e in digitale.

Anteprime e proiezioni

Oltre all’esperienza immersiva del padiglione, i fan potranno assistere a numerose anteprime e proiezioni dei prossimi titoli Warner Bros.

Mercoledì 30 ottobre, ore 17.30 , Cinema Astra: STEPHEN KING’S DOCTOR SLEEP . In anteprima nazionale, il seguito della storia di Danny Torrance a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all’Overlook Hotel in Shining. Ewan McGregor, Rebecca Ferguson e Kyliegh Curran sono i protagonisti di questo thriller soprannaturale diretto da Mike Flanagan, basato su una sua sceneggiatura tratta dal romanzo di Stephen King, che arriverà in sala dal 31 ottobre. Giovedì 31 ottobre, ore 20.30 , Cinema Astra: SHINING EXTENDED EDITION. Proiezione speciale, a cura di Infinity, del capolavoro dell’horror diretto da Stanley Kubrick nel 1980, che a quasi quarant’anni dalla sua uscita torna nella versione estesa americana della durata di 144 minuti. Sabato 2 novembre, ore 17.00 , Cinema Astra: MARATONA ZOMBIELAND . Divenuto nel corso degli anni un cult movie, per la prima volta dopo 10 anni verrà proiettato sul grande schermo “Benvenuti a Zombieland”, in esclusiva per il pubblico di Lucca. A seguire l’anteprima dell’attesissimo sequel “Zombieland: Doppio Colpo” ancora una volta diretto da Ruben Fleischer (Venom) e scritto da Rhett Reese & Paul Wernick (Deadpool). La maratona sarà preceduta da una Zombie Walk (appuntamento alle ore 16.00, allo Zombie-striker a lato del Padiglione Warner Bros.) Sabato 2 novembre, ore 19.00 , Cinema Centrale: SWAMP THING . I fan potranno vedere in anteprima il pilot della serie prodotta da James Wan – i cui episodi saranno disponibili dal 2 Dicembre su Amazon Prime Video – in cui Abby Arcane indaga su quello che sembra essere un micidiale virus nato dalla palude in una piccola città della Louisiana, per poi scoprire che la palude racchiude segreti mistici e terrificanti. Sabato 2 novembre, ore 20.00 , Cinema Centrale: DC NIGHT . Si rinnova l’appuntamento con la notte dedicata al mondo DC con le anteprime dei pilot di PENNYWORTH , la serie targata DC incentrata sul leggendario maggiordomo di Bruce Wayne, Alfred Pennyworth (episodi disponibili su STARZPLAY), e di BATWOMAN , che segue le vicende di Kate Kane che diventerà un nuovo simbolo di speranza per Gotham nei panni di Batwoman (prossimamente su Premium Action).



Che ne dite del programma previsto per Lucca Comics & Games 2019 dalla Warner Bros Pictures? Ci sarete?