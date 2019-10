Sono iniziate le riprese di, nuovo progetto fantascientifico diretto da, il regista di LEGO Batman – Il Film . Grazie a Just Jared possiamo ammirare le prime foto scattate proprio sul set, che ci mostrano(Guardiani della Galassia) insieme a delle strane creature.

Potete vedere tutte le foto ciccando sullo scatto qua sotto:

I dettagli del progetto sono ancora avvolti nel mistero, ma sappiamo che si baserà su una sceneggiatura scritta da Zach Dean, autore di Le ultime 24 ore e Legami di sangue.

Adam Kolbrenner e David S. Goyer produrranno il film, mentre Dana Goldberg, Matt Grimm e Don Granger lo supervisionando per Skydance. Le riprese di Ghost Draft avrebbero dovuto partire in estate, ma da Collider apprendiamo che il cast sarà chiamato ad Atlanta a partire da settembre.

Del cast fanno parte Chris Pratt, Yvonne Strahovski e Betty Gilpin.

La produzione si terrà per un periodo anche in Islanda per alcune riprese in esterni. La Skydance finanzierà il progetto e ha stretto un accordo di distribuzione con la Paramount Pictures.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!