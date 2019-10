Chad e Carey Hayes, creatori dell’universo dicon James Wan, hanno stretto un accordo con la casa di produzione di Cindy Bond e Doug McKay, la Faster Horse Pictures, per una nuova serie di film horror sulla dimora

I film saranno ispirati alla storia Marie Delphine LaLaurie, serial killer statunitense che ha torturato le sue vittime e ucciso i suoi schiavi nel corso 18° secolo. La sua abitazione è diventata una delle “case infestate” più celebri al mondo e nessuno vi ha più messo piede dal 1932.

Dopo i suoi crimini, LaLaurie fuggì da New Orleans per non fare più ritorno e non fu mai consegnata alla giustizia.

I fratelli Hayer hanno già visitato la proprietà e stando a Deadline starebbero considerando l’idea di scrivere la sceneggiatura del primo film proprio all’interno della casa. Le riprese si svolgeranno in parte proprio lì.

Il franchise di The Conjuring, prodotto dalla New Line e distribuito dalla Warner Bros. Pictures, ha incassato quasi 2 miliardi in tutto il mondo. I fratelli Hayes si sono occupati della sceneggiatura dei primi due film.

I film della “LaLaurie Mansion” saranno sviluppati e prodotti da Chad Hayes e Carey Hayes, Doug McKay, Cindy Bond e Michael Whalen. Joshua Ryan Dietz e Dylan Bond figureranno come produttori esecutivi.

Per il momento non è stata ancora fissata una data d’uscita per il primo film.