Nel corso di un’intervista con CinemaBlend ha parlato die dei suoi eventuali sequel.

Il produttore e sceneggiatore del nuovo capitolo della serie ha parlato dei suoi desideri e delle motivazioni che lo hanno indotto a riavvicinarsi al franchise:

Uno dei motivi principali per cui sono tornato per questo film e, magari, per questo franchise è stato il voler esplorare il rapporto umano con l’intelligenza artificiale. Non credo di averlo fatto in Destino Oscuro, ma abbiamo soltanto iniziato a spianare la strada per quell’esplorazione, da fare in un secondo o in un terzo film.