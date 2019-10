Arnold Schwarzenegger, durante la promozione stampa di Terminator: Destino Oscuro, ha discusso un tema decisamente in voga da quando Star Wars: Il Risveglio della Forza è approdato nei cinema: quello dei cosiddetti “legacyquel”, quei film che si pongono in un territorio ibrido a metà strada fra seguito, reboot e, perché no, retcon.

In una chiacchierata con Screenrant, Arnold Schwarzenegger sì è detto disponibile a realizzare degli ipotetici sequel di True Lies e Last Action Hero:

Dipende sempre dai fan e da quello che vogliono, se richiedono effettivamente di vedere questi film. Ma lo script deve essere grandioso per convincermi a farlo.

Come vi spiegavamo nel nostro speciale dedicato ai 25 anni del film “Last Action Hero è la fine di un’era, il film che ha chiuso la quasi decade dell’edonismo reaganiano nel cinema d’azione (1984-1993) o, se vogliamo chiamarlo in un altro modo, del cinema d’azione anni ‘80 inteso non come un periodo ma come un genere a sé.”

Quanto a True Lies, celeberrima pellicola di James Cameron datata 1994 ispirata alla commedia francese La Totale!, si tratta di un film che, come The Abyss, non è ancora disponibile in home video ad alta definizione.

Il filmmaker, quasi un anno fa, spiegava così le ragioni di questa duplice assenza:

Cavoli, è sulla mia lista delle cose da fare. È tutta una questione di organizzazione del tempo. Sia True Lies che The Abyss hanno dei transfer Blu-ray che sono pronti a essere esaminati dal sottoscritto. Il problema sono le 14 ore successive che devo dedicare a ognuno di loro per aggiustare il colore e far sì che siano entrambi perfetti. In totale sono 28 ore. E non ho 28 ore libere. Ma sono nella mia do-do-list e voglio cercare di farcela prima della fine dell’anno.

Terminator: Destino Oscuro sarà nei cinema italiani il 31 ottobre, noi abbiamo visitato il set:

Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Diego Boneta, Gabriel Luna, Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger figurano nel cast. La pellicola, ricordiamo, si pone come vero e proprio sequel dei prime due, leggendari episodi della saga.

David Goyer, Charles Eglee, Josh Friedman e Justin Rhodes, che hanno lavorato a stretto contatto Ellison e Cameron, figurano tra gli sceneggiatori.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!