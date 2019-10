Durante la promozione di, Tim Miller ha parlato al Fourth Wall podcast dei suoi piani iniziali per il sequel di Deadpool prima del divorzio con la 20th Century Fox e del passaggio del testimone a David Leitch.

Il regista ha spiegato che il rapporto tra Deadpool e Rusty doveva rappresentare il fulcro del film già nella prima versione, mentre tutto il resto sarebbe stato diverso. Miller voleva un “Cable fedele ai fumetti alto 2 metri” e una storia dedicata a Vanessa decisamente più interessante, con il personaggio che si sarebbe trasformato in Copycat.

Il regista voleva esplorare il rapporto tra Vanessa e Wade in modo più profondo e ha ammesso di aver “lottato duramente” perché lo studio accettasse le sue idee. Ha perfino svelato di aver pregato lo studio di assecondare quanto da lui previsto sulla storia di Vanessa anche dopo il “divorzio“.

Uno dei Fantastici Quattro, inoltre, avrebbe dovuto fare un’apparizione nell’atto finale. Miller ha spiegato di aver ricevuto dallo studio il permesso di usare La Cosa per un combattimento con Fenomeno.

Alla fine, come abbiamo visto, le cose non sono andate per il verso giusto e la storia pensata da Miller è stata per lo più scartata. Quando per il regista si è chiusa la porta di Deadpool, gli si è aperta quella di Terminator: Destino Oscuro, da oggi nei cinema italiani.

Che ne pensate delle idee di Tim Miller su Deadpool 2?

