Il primo trailer non arriverà prima di dicembre, ma la Warner Bros. ha già mostrato una serie di nuove scene dia una ristretta cerchia di prescelti. L’occasione è giunta durante la presentazione della piattaforma streaming della Warner Bros chiamata, due giorni fa.

La clip non arriverà online, ma IGN ce ne propone una dettagliata descrizione:

Gran parte del materiale mostrato è ambientato a Washington DC. Vediamo un’inquadratura con Diana e Steve Trevor che camminano davanti al monumento di Washington. Diana indossa un vestito bianco in stile divinità greca e si avvicina a Steve per accarezzargli la guancia. Intanto sentiamo la sua voce: “Riesco quasi a vederlo, come un bellissimo sogno”. La narrazione sembra suggerire che si tratti di una sequenza onirica, ma la seconda scena sembra dare credibilità all’idea che Steve Trevor sia vivo e non frutto dell’immaginazione di Diana. Vediamo Wonder Woman contro alcuni nemici all’interno della Casa Bianca mentre indossa una nuova armatura. Protegge Steve da colpi di arma da fuoco, afferra una pistola, la scarica al rallenti e poi avvicina i nemici a sé con il suo lazo. Un’altra inquadratura criptica la mostra mentre fa volteggiare il lazzo forse con l’intenzione di deviare un fulmine. Starà lottando con Zeus?

Come già annunciato, il primo trailer arriverà in occasione del Comic-Con di San Paolo, in Brasile, domenica 8 dicembre.

Il film con Gal Gadot diretto da Patty Jenkins arriverà il 5 giugno 2020:

Un rapido balzo fino agli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah.

Nel cast del film film compare anche Kristen Wiig nel ruolo della super cattiva Cheetah, così come Pedro Pascal. Chris Pine fa ritorno al suo ruolo di Steve Trevor. Nel cast anche Ravi Patel, Natasha Rothwell e Soundarya Sharma.

Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Stephen Jones e Gal Gadot sono i produttori del film. Rebecca Roven Oakley, Richard Suckle, Wesley Coller, Geoff Johns e Walter Hamada ne sono i produttori esecutivi.

A far compagnia alla regista dietro la macchina da presa, il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidata all’Oscar® Aline Bonetto (“Amélie”) e la costumista premio Oscar® Lindy Hemming (“Topsy-Turvy”). Il montatore candidato all’Oscar®, Richard Pearson (“United 93”) si occuperà del montaggio del film.

Tra i luoghi per le riprese la produzione ha scelto Washington, D.C., Alexandria, Virginia oltre a Regno Unito, Spagna e Isole Canarie.

“Wonder Woman 1984” è ispirato al personaggio creato da William Moulton Marston e pubblicato nei fumetti dalla DC Entertainment. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment.

